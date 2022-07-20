İlhan Taşcı duyurdu: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve üyelerine mahkemeden kötü haber geldi
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından 'ihsas-ı rey'de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarılmasına karşı açtığı davayı kazandığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından kazandığı hukuk mücadelesini açıkladı.
Taşcı, orman yangını haberlerinin sansür talimatını kamuoyuna açıklaması bahane edilerek ve ihsas-ı rey gerekçesiyle RTÜK toplantısından çıkarılma kararına karşı açtığı davayı kazandı.
Ankara 3. İdare Mahkemesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK üyelerinin böyle bir yetkisi olmadığına oybirliği ile karar verdi.
Taşcı'nın açıklamaları şöyle:
"Orman yangını haberlerine sansür talimatını kamuoyuna açıklamamı bahane ederek, ihsas-ı rey gerekçesiyle RTÜK toplantısından çıkarılma kararına karşı açtığım davada Ankara 3. İdare Mahkemesi; RTÜK Başkan ve üyelerinin böyle bir yetkisi olmadığına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme kararından çıkan en önemli sonuç; TBMM Genel Kurulu'nda seçilen RTÜK üyesinin, kurum işleyişi ve kurumun faaliyet alanına giren konularda, kanunda öngörülen istinaslar hariç, özgürce ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kamuyu aydınlatma görevinin engellenemeyeceğidir.Kanunsuz şekilde RTÜK toplantısından çıkarılmam nedeniyle katılmadığım gündem maddelerinde alınan kararlar da sakat hale geldi. Yangınları haberleştiren ve bu nedenle RTÜK cezalandırdığı kanallara verilen cezalar da şekli eksiklik nedeniyle hukuka aykırı hale gelmiştir. Mücadele basın özgürlüğüne karşı değil; yangın ve ona neden olan ihmaller zincirine karşı yapılmalıdır. Basın denetim görevini ceza korkusu yaşamadan yerine getirebilmelidir."
1- Orman yangını haberlerine sansür talimatını kamuoyuna açıklamamı bahane ederek, ihsas-ı rey gerekçesiyle RTÜK toplantısından çıkarılma kararına karşı açtığım davada Ankara 3. İdare Mahkemesi; RTÜK Başkan ve üyelerinin böyle bir yetkisi olmadığına oybirliğiyle karar verdi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 20, 2022
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