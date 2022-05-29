İlhan Taşcı duyurdu: RTÜK'ün bu sefer hedefinde Selçuk Tepeli var

29 Mayıs 2022 Pazar, 13:06

RTÜK’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı akşamı paylaştığı TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika’ya para aktarılması ile ilgili videoyu “eş zamanlı yayımlayan” KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV ile ilgili dosya hazırladığı öğrenilmişti.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın şikayeti üzerine hazırlandığı öğrenilen dosyalarda, kanalların; “Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesine aykırı hareket ettiği ileri sürüldü.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve ‘yorumsuz' bu yayın nedeniyle TV’lere para cezası verilmesi isteniyor” değerlendirmesini yapmıştı.

Kararın, pazartesi günü yapılacak Üst Kurul toplantısında verileceği bildirildi.

HEDEFTE SELÇUK TEPELİ VAR

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir açıklamada bulundu.

Taşcı, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' açıklamasını yayınlayan kanalları hedef alan RTÜK'ün şimdi de FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'yi hedefe koyduklarını söyledi.

Taşcı, "CHP Lideri Sn Kılıçdaroğlu’nun 'kaçacaklar' açıklamasının yanısıra; Fox’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek" dedi ve şöyle devam etti:

"Gerekçe bardağı atarak 'toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak'!