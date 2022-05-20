Yasemin Özilhan'dan 'lüks harcama' eleştirilerine yanıt: 'Peynir de pahalı'
İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, zaman zaman kıyafetlerinin fiyatı ve mutfakta yemek yaparken verdiği tariflerde kullandığı pahalı gıdalarla gündeme geliyor. Özilhan, son olarak bu eleştirilere verdiği yanıtla gündeme geldi.
Oyuncu Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Pahalı kıyafetleri ve lüks yaşantısıyla sık sık konuşulan Özilhan, önceki gün Gülşen'in işbirliğiyle hazırlanan kıyafet koleksiyonunun davetine katıldı.
Geçen aylarda kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi ile tarif veren sonra da 45 bin TL'lik yüz kremi öneren oyuncu, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Özilhan, bir muhabirin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani. Marka takıntım yok üzerime yakışanı giyerim."
NE OLMUŞTU?
Özilhan, geçen aylarda sosyal medya hesabı üzerinden kilosu 760 TL olan pikan cevizi ile tarif verdikten sonra 45 bin TL'lik bir yüz kremi önermişti. Yasemin Özilhan bu tavsiyeleriyle gündem olmuştu.
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