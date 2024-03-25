İliç faciasının üzerinden 42 gün geçti... İşçilerden hâlâ haber yok

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:00

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de, Çöpler Altın Madeni‘nde kimyasal madde karışımlı liç yığınının kayması sonucu 9 işçi yığının altında kaldı. İşçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. 42 gündür bekleyişlerini sürdüren işçilerin aileleri ve yakınları, İliç'in unutulmasından korkuyor.

Gözü yaşlı bekleyen ailelerden biri de liç altında kalan 35 yaşındaki Uğur Yıldız'ın ailesi ve akrabaları. Erzincan merkezde ikamet eden 1,5 yıllık evli Uğur Yıldız, tazminatını hak edip işten ayrılacağı günü beklerken bu facianın kurbanı oldu. Uğur Yıldız'ın 'kardeşim' dediği kuzeni Doğukan Yıldız, 42 gündür İliç'te maden alanında bekliyor.

Doğukan Yıldız, "Buranın gündemden düşmesini istemiyoruz, burada bekleyeceğiz." dedi. Doğukan Yıldız, maden alanındaki gözlemlerini, “Burada bir çalışma devam ediyor, toprak alımı devam ediyor. Onun haricinde çalışmalar devam ediyor. Tarama cihazları sonucunda çıkan verilere göre hareket ediliyor. Aynı şekilde ufak tefek, araca ait parçalar çıkıyor. Hava şartları müsait oldukça çalışılıyor… Yağmur yağdığı zamanlarda çalışmalara ara veriliyor." şeklinde aktardı.

İliç'in unutulmasından korktuklarını dile getiren Doğukan Yıldız, "Lütfen burayı unutmayın. Burada hala toprak altındalar. Buranın gündemden düşmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"ADALETİN SAĞLANDIĞINI GÖRMEK, BİRAZ OLSUN İÇİMİZİ SOĞUTUR"

Uğur Yıldız'ın eşi ile anne babasının da İliç'te beklediğini ifade eden Doğukan Yıldız, "Biz bir ümitle arama alanına geliyoruz, otele döndüğümüzde anne babası ‘Herhangi bir sonuç var mı’ diye gözümüzün içine bakıyorlar. Umarım ki buna her kim sebep olduysa, her kimin, parmağı ya da ihmalkarlığı varsa herkes fazlasıyla cezasını alır. Bizim canımız gitti, bizim için bir şey fark eder mi? En azından biraz daha adaletin sağlandığını görmek içimizi soğutur. Hala buradayız, hala bekleyeceğiz bir umut. Buranın gündemden düşmesini istemiyoruz. Bir şeylerin unutulup bir şeylerin üzerinin kapatılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

İliç faciasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanmıştı.



