İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: 1 mühendis daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, bir mühendis daha tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:20
İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: 1 mühendis daha tutuklandı
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İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

TUTUKLANDI

İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.


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