İliç maden faciasında yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'teki altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 işçinin kayan toprağın altında kaldığı facia sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemlerini yapıp delil topladı.
Olay yerinden ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi.
Göz Atın
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 6'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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