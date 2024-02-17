İliç maden faciasında yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'teki altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANKA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 01:16
İliç maden faciasında yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 işçinin kayan toprağın altında kaldığı facia sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında savcılar, olay yeri keşif ve inceleme işlemlerini yapıp delil topladı. 

Olay yerinden ve çevresinden alınan toprak ve su numuneleri inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderildi.

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Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi; 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 6'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


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