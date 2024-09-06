“İliç’te faciaya yol açan İzmir Körfezi’ni temizleyemez”

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri, kötü koku ve kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve önlenmesi amacıyla oluşturulan "İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti" üyeleriyle körfezde incelemeye katıldı. Heyette İzmir Valisi Süleyman Elban haricinde sadece AKP’li vekiller ve bürokratların olması tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ilçe belediyelerden ve TMMOB’dan yetkilinin olmaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bakan, İzmir Körfezi’nin kıyısında bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, yerel yönetimlerimizi hedef göstermektedir” dedi.

“GÜNÜ MANİDAR”

Kendisinin Dünya Sağlık Örgütü’nün aylar önce planlanan toplantısına katıldığını aktaran Tugay, “Her şeyi siyasetin ve kutuplaşmanın malzemesi haline getiren sayın bakanımız, İzmir Körfezi sahilinde basın toplantısı yaptığı gün neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye’yi temsilen gerçekleştiği, aylar öncesinden bellidir. Eğer bundan haberi yoksa kendisini bilgilendirenlerin doğruluğunu sorgulamalıdır. Eğer biliyor da bu toplantıyı İzmir’i temsilen yurtdışında olduğum bir güne denk getiriyorsa bu da manidardır” diye konuştu. Tugay, körfezin temizliği için işbirliği çağrısını yeniledi.

“BAKANLIK BUGÜNE KADAR NE ADIM ATMIŞTIR?”

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu da bakan Kurum'un İZSU yöneticilerinin yargılandığı duruşma tarihine ve Cemil Tugay’ın Dünya Sağlık Örgütü toplantısına denk getirmesinin manidar olduğunu söyleyerek, “Körfez ve deniz kirliliğinin engellenmesi görevi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevidir. Mevzuat ve kanun çok açık. Körfezdeki kirliliği engellemeye yönelik bugüne kadar Bakanlık ne adım atmıştır?” diye sordu.

TMMOB: BİR PARTİNİN KURULU

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir de kendilerine bir davet gelmediğini aktararak, “Basından gördüğümüz kadarıyla bilimsel niteliği konusunda soru işaretlerimiz var. Bakanlığın sadece denetleyen taraftan değil konun sorumlusu olarak da taraf olması gerekiyor. Katılanları gördüğümüz kadarıyla bir partinin kurulu gibi görülüyor. Kurulun bilimsel bir niteliği yok. Ayrıca İliç’teki faciaya yol açan ÇED kapasite artışına onay veren aklın, körfezi temizlemeye aklının yeteceğine düşünmüyoruz” dedi.

DOĞUM GÜNÜ DE KUTLADILAR

Öte yandan heyet üyeleri AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın doğum gününü de kutladı. Heyette yer alan AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, körfez gezisi sonrası elinde pasta ile Çankırı’ya sürpriz yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.