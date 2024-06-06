Son dakika... İliç'te üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... İliç'te toprak altında kalan üç işçinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Böylece toprak altında kalan 9 işçiden 7'sinin cansız bedeni bulunmuş oldu.

ANKA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:54
Son dakika... İliç'te üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde  13 Şubat 2024'te  siyanür liç işleminden sonra depolanan toprak yığınının saat 14.28'de heyelan gerçekleşti. 9 işçi toprak altında kaldı. Faciadan yaklaşık 4 ay sonra 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 


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