İliç'te yeni iddia: 'Kontrollü göçertme diye bir şey yok'

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler altın madeninde yeni bir toprak kayması daha yaşandı. Yaşanan kaymayı Erzincan Valisi Aydoğdu, "Kontrollü" diye ifade ederken Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Kontrollü diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 19:28
İliç'te yeni iddia: 'Kontrollü göçertme diye bir şey yok'
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13 Şubat 2024'te toprak kayması yaşanan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde yeni bir toprak kayması yaşandı.

Toprak kaymasının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"KONTROLLÜ GÖÇERTME DİYE BİR ŞEY YOK"

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun açıklamalarına tepki göstererek, kontrollü göçertme diye bir şey olmadığını savundu.

Aksu yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İliç’te kontrollü göçertme diye bir şey yok. Liç yığının üstünden eski konteyner bölgesinde yığın altındaki madencileri çıkarmaya yönelik çalışılırken tepeden kayma hareketliliği sezilip saha boşaltılıyor. Sevindirici olan tek şey şansa kimsenin burnunun kanamamış olması" ifadelerini kullandı.


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