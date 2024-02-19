İliç'teki facia 'teşvik' almış!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 03:00

Daha önce siyanür havuzundaki sızıntıyla gündeme gelen Erzincan İliç’teki madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin vergi borcunun silinmesinin yanı sıra teşvik de verildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet o yatırım teşvik belgesine ulaştı.

2015 Nisan ayında hazırlanan yatırım teşvik belgesine göre Anagold Madencilik AŞ, 1 milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki aldı. Bu teşvik kapsamında şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, yedi yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği, KDV istisnası, yüzde 90 oranında vergi indirimi, KDV iadesi ve faiz desteği verildiği görüldü. Teşvik kapsamında Anagold Madencilik A.Ş’nin yıllık 10 ton dore altın üretimi gerçekleştireceği ve yatırım kapsamında 232 kişi istihdam edeceği ifade edildi.