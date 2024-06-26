İlk duruşma 1 Temmuz’da: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ‘Sinan Ateş’ açıklaması

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:25

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:27

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü belirlemiş ve ilk duruşmanın 1 Temmuz’da saat 09.00’da yapılacağı duyurulmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar yargının konusu olan hususlar. Bağımsız ve tarafsız yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber bu süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianame de ortada. Bunu o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir.”