İlk duruşma 1 Temmuz’da: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ‘Sinan Ateş’ açıklaması
İlk duruşması 1 Temmuz’da görülecek olan Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım” ifadelerini kullandı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü belirlemiş ve ilk duruşmanın 1 Temmuz’da saat 09.00’da yapılacağı duyurulmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
“Bunlar yargının konusu olan hususlar. Bağımsız ve tarafsız yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber bu süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianame de ortada. Bunu o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir.”
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Meteoroloji uyardı: 5 ile sağanak geliyor!
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'
- Cemaatten daire başkanlığına...