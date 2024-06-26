İlk duruşma 1 Temmuz’da: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ‘Sinan Ateş’ açıklaması

İlk duruşması 1 Temmuz’da görülecek olan Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:25
Abone Ol google-news

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü belirlemiş ve ilk duruşmanın 1 Temmuz’da saat 09.00’da yapılacağı duyurulmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar yargının konusu olan hususlar. Bağımsız ve tarafsız yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber bu süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianame de ortada. Bunu o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir.”


Yılmaz Tunç haberleri Sinan Ateş haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Adını bile anmadı... Bahçeli'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması: 'Sadece avukatlarımız katılacak'

Son Dakika: Adını bile anmadı... Bahçeli'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması: 'Sadece avukatlarımız katılacak'
Türkgün yazarı, Sinan Ateş suikastı üzerinden gazetecileri hedef aldı: Skandal paylaşımları ortaya çıktı!

Türkgün yazarı, Sinan Ateş suikastı üzerinden gazetecileri hedef aldı: Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tehditler nedeniyle Bakanlara seslendi: ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tehditler nedeniyle Bakanlara seslendi: ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler