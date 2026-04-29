İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları ne?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

ŞARTLAR NE OLACAK?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

Son 1 yılda konut satmamış olması

Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.