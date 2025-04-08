İlkadım Belediyesi'nde MHP'li üyeler AKP'den istifa etti

Yayınlanma: 08.04.2025 - 18:15

Güncelleme: 08.04.2025 - 18:15

Samsun’da İlkadım Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 1. Oturumu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Cumhur İttifakı çatısı altında AKP’den meclise giren 6 üye, istifa ederek MHP’ye geçti ve grup kurdu.

Ahmet Çağdaş Çatoğlu'nun grup başkanvekili olduğu MHP grubunda, Ali Sukas, İlkay Erkan, Mustafa Umar, Tunç Demirel ve Davut Yolaydın yer aldı. AKP ve MHP'nin mecliste faaliyetlerine ayrı gruplar olarak devam edeceği ancak Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren oturum, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından verilen aradan sonra faaliyet raporunun ele alınmasıyla sona erdi.