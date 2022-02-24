İlker Başbuğ hakim karşısında: Gazeteciler salona alınmadı

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de gazetemize yaptığı söyleşideki sözleri üzerine açılan davanın duruşması başladı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İlker Başbuğ, Çağlayan Adliyesi'nde 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Gazeteciler ve izleyiciler pandemi gerekçe gösterilerek salona alınmadı.

10 ŞUBAT'TA İFADE VERMİŞTİ

lker Başbuğ, 10 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti. Başbuğ ifadesinin ardından da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Son kitabım Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi, kitap serisinin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilmesi söz konusu bile olamaz.

Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış anayasaya hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur."