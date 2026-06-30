2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruyu bekliyor. Peki, hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklanma tarihi...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Aday değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilirken, Adalet Bakanlığı sonuçların yayımlanacağı kesin tarihle ilgili henüz resmi bir duyuru yapmadı.