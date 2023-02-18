İmam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı
Cuma hutbesinde bir imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afet bölgesine yardım ulaştırarak bağış toplayan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, son olarak 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasına da ayrı ayrı 500'er bin lira bağışladıklarını açıklamıştı.
Cuma hutbesinde bir imam, Levent ve Uğur'u hedef alarak, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT
Uğur ise sosyal medya hesabından cami imamına şu yanıtı verdi:
"Hocam neden 500 bin TL bağışladım biliyor musun? Çünkü en çok izlenen programım Mevzular’ın da gelirleri bağışlanıyordu depremden evvel. Kanalın bir yıllık gelirini de Şehit ve Gazi ailelerine bağışlamıştım öncesinde. Bu yüzden 500 bin TL. Olsaydı da fazlasını verseydim. Kusura bakma"
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