İmam, imamın eşini kaçırmıştı: Koruma altına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başka bir imamla kaçan ve ailesi tarafından ölüm emri verilen imam H.A.'nın eşi olan kadın, koruma altına alındı.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde imam olan eşinin meslektaşı ile kaçan kadın koruma altına alındı.
Evli iki çocuk babası olan imam H.A., 5 yıldır Kulp'a bağlı İslamköy'de görev yapıyordu.
Amida Haber'de yer alan habere göre, imam A.A ile birlikte Şanlıurfa’ya kaçtığı/kaçırıldığı iddia edilen S.A.'nın "can güvenliği" nedeniyle koruma altına alındığı öğrenildi.
İmam H.A’nın da olaydan sonra Diyarbakır Kulp Cumhuriyet Savcılığı’na giderek ifade verdiği, CMK’dan avukat istemediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kadının ailesinin kızlarının ve imam A.A.'nın damatları H.A. tarafından öldürülmesini istenmişti.
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