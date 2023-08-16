İmam Mehmet Emin Kutluay'dan iktidara 'enflasyon' tepkisi: 'Bugün asgari ücret Allah için geçim midir?'
Yurttaşlar enflasyon altına ezilmeye devam ederken; İmam Mehmet Kutluay’ın 'asgari ücretle' ilgili vaazı sosyal medyada gündem oldu. Kutluay, "Maaşı 100 bin, maaşı 70 bin olanlar fakir fukaranın maaşını belirliyor" diye konuştu.
Paylaşımlarıyla sosyal medyada sürekli konuşulan İmam Mehmet Emin Kutluay, şimdi de enflasyonla ilgili vaazıyla gündeme geldi.
"MAAŞI 100 BİN OLANLAR FAKİRİN MAAŞINI BELİRLİYOR"
Hızla yayılan videoda cemaate "Bir ev kirasının 10 bin lirayı bulduğu bu ülkede asgari ücret geçim midir, size soruyorum” şeklinde seslenen Kutluay “Maaşı 100 bin, maaşı 70 bin olanlar fakir fukaranın maaşını belirliyor” dedi.
İmam Mehmet Emin Kutluay Rahmet Damlası Derneği ile Şanlıurfa Aşevi başkanlıkları görevlerini sürdürmenin yanı sıra gönüllü vaizlik yapıyor.
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