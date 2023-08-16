İmam Mehmet Emin Kutluay'dan iktidara 'enflasyon' tepkisi: 'Bugün asgari ücret Allah için geçim midir?'

Yurttaşlar enflasyon altına ezilmeye devam ederken; İmam Mehmet Kutluay’ın 'asgari ücretle' ilgili vaazı sosyal medyada gündem oldu. Kutluay, "Maaşı 100 bin, maaşı 70 bin olanlar fakir fukaranın maaşını belirliyor" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:16
Abone Ol google-news

Paylaşımlarıyla sosyal medyada sürekli konuşulan İmam Mehmet Emin Kutluay, şimdi de enflasyonla ilgili vaazıyla gündeme geldi.

"MAAŞI 100 BİN OLANLAR FAKİRİN MAAŞINI BELİRLİYOR"

Hızla yayılan videoda cemaate "Bir ev kirasının 10 bin lirayı bulduğu bu ülkede asgari ücret geçim midir, size soruyorum” şeklinde seslenen Kutluay “Maaşı 100 bin, maaşı 70 bin olanlar fakir fukaranın maaşını belirliyor” dedi.

İmam Mehmet Emin Kutluay Rahmet Damlası Derneği ile Şanlıurfa Aşevi başkanlıkları görevlerini sürdürmenin yanı sıra gönüllü vaizlik yapıyor.


İmam Cami imamı asgari ücret

İlgili Haberler

CHP'den 'İmamoğlu' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'nun söylediğini yaptı'

CHP'den 'İmamoğlu' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'nun söylediğini yaptı'
CHP’de değişim çağrısı yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yol haritasını açıkladı

CHP’de değişim çağrısı yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yol haritasını açıkladı
Yandaş Selvi iddia etti: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını TV'den öğrendi'

Yandaş Selvi iddia etti: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını TV'den öğrendi'

En Çok Okunan Haberler