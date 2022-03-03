'İmam nikahı' ile boşanacağı söyleyerek bıçakladı: 'Dışarı çıkarsa beni öldürecek'

03 Mart 2022 Perşembe, 10:45

Boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Satılmış Acar, 5 aydır kendisinden ayrı yaşayan temizlik işçisi eşi Aysun Acar'ın yaşadığı evi buldu.

Kızıyla birlikte yaşayan Aysun Acar'ın evinin önüne giden Satılmış Acar, konuşmak istediğini belirterek eşi Aysun Acar'ı dışarı çağırdı. Aysun Acar, iki kızıyla birlikte dışarı çıktı. Kızlarının uzakta kalmasını talep eden Satılmış Acar, eşi ile yaklaşık 5 dakika konuştu. Konuşmanın ardından imam nikahı ile boşanacağını söyleyen Satılmış Acar, Aysun Acar'ı 4 yerinden bıçakladı. 3 gün yoğun bakımda kalan Aysun Acar, yaşadıklarını anlattı.

"UYKU İŞKENCESİ YAPIYORDU"

Yıllarca şiddete maruz kaldığını belirten Aysun Acar, "Hep psikolojik baskı gördüm. Bana işkence ve eziyet ederdi. Yaşadıklarımı aileme hiç söyleyemedim. Dışardan bakan bizi çok mutlu sanıyordu. Hep gülümseyerek üzüntümü gizlerdim. Kimse mutsuz olduğumu bilmesin isterdim. En çok iş çığırından çıkınca aileme söylemek zorunda kaldım. Ailem beni yanına alıyordu sonra gelip benden son bir şans daha istiyordu. En fazla 1 ay düzgün davranırdı sonra yine aynı şekilde oluyordu. Kendisine 10 kez son şans verdim. Her seferinde işkencenin boyutu değişirdi. Sabahlara kadar uyutmazdı, uyku işkencesi yapıyordu. Uyuduğum zaman tokat atıyordu. Uyuduğum zaman tokatla uyanıyordum. Sürekli soğuk su ile yüzümü yıkardım. Sabah 06.00'da kalkıp işe gittiğim için 2-3 günde bir 1 saat uyumama izin verirdi. İşkence yaptıktan sonra, 'Bir iki saat uykuyla çalışmayı öğreneceksin' diyordu. Bunlara dayanamayıp ailemin yanına gittiğimde ailemi öldürmekle tehdit ederdi. Korktuğum için geri dönüyordum" diye konuştu.

"İMAM NİKAHINI DÜŞÜRECEĞİNİ SÖYLEYEREK BIÇAKLADI"

Aysun Acar, eşinin imam nikahı ile boşanacaklarını söyleyerek kendisini ikna ettiğini belirterek, "Evden ayrılalı 5 ay olmuştu. Tekrar geldi, son kez konuşmak istedi. Konuşmaya gittiğim zaman, 'İmam nikahıyla boşanalım. Bir hoca böyle yapmamı söyledi, önce arkanı dön ve kafanı göğe kaldır. Ben de bu şekilde seni boşayacağım' dedi. Ben o şekilde durdum, sonra koynundaki bıçağı hissettim. Böyle yapmasına gerek olmadığını söyledim. Koynunda ne olduğunu sordum, kalem olduğunu söyledi. Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçakladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum. Allah korudu. Ben iki elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Sağdan soldan çocuklar geldi, o esnada beni eliyle boğmaya çalıştı. O esnada biraz nefes almaya çalıştım" şeklinde konuştu.

"DIŞARI ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRECEK"

Aysun Acar, eşinin ceza almasını talep ederek, "Ben belki ölecektim, beni Allah kurtardı. Dışarı çıkarsa beni öldürecek bu işi yarım bırakmayacak. Benimle son kez konuşmasının sebebi öldürmekti. Benim ölmem gerekmiyor, ceza almasını istiyorum. Çocuklarımın yetim kalmasını istemiyorum. Biz kadınız diye hep çile çekmek zorunda mıyız? Yanlış evlilik yaptıysak ömür boyu bunun bedelini ödemek zorunda mıyız?" dedi.



