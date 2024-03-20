İmam ve eşi feci kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunusemre Camisi imamı Hasan İzci (61), geçici görev ile gittiği camiden dönerken otomobili takla attı. Kazada İzci ve yanında bulunan eşi Makbule İzci (60) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:02
İmam ve eşi feci kazada yaşamını yitirdi
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Feci kaza, dün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camisi imamı Hasan İzci geçici görev nedeniyle Yamanlar Mahallesi'ndeki bir camiye teravih namazı kıldırmaya gitti.

İmam Hasan İzci ve eşi Makbule İzci teravih namazı sonrasında eve gitmek için 35 AG 2792 plakalı otomobillerin bindi. Hasan İzci, yönetimindeki otomobil, yokuş indiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan çifti yapılan müdahale ile araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzci çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzci çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrasında, çiftin cenazeleri memleketleri olan Balıkesir Havran'a gönderildi. Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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