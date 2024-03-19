Yayınlanma: 19.03.2024 - 19:29

Güncelleme: 19.03.2024 - 19:29

Survivor Allstar'da perşembe günü kırmızı takımda yarışmacılarından Pınar'ın vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 19 Mart akşamında son dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu!

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununlarının ardından yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Hakan olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından ise 5 oy alan Bozok 2. eleme adayı oldu.



Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Oylamanın ardından eleme adayı olarak Batuhan belirlendi.

SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar haftanın son dokunulmazlık oyunu için bir araya gelecek.