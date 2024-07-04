Emre Kongar
Emre Kongar [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Enflasyon oranları: karşı devrimin iflası

04 Temmuz 2024 Perşembe

Dün TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan enflasyon oranları Türkiye’yi 66 yıldır yöneten “Karşı Devrim’in” iflasını ilan ediyor!

Karşı Devrim, henüz Sanayi Devrimi’nin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmesini tamamlayamamış, Demokratik Rejim için gerekli olan sınıf bilincini geliştirememiş Türkiye’de, 1950’de iktidar oldu.

İktidar olunca, Cumhuriyet Devrimi’nin bütün kazanımlarını, DinTarım Toplumu değerlerini ölçüt alarak “Millete mal olmuş devrimler, millete mal olmamış devrimler” ayrımına tabi tuttu ve yozlaştırdı.

Bugüne kadar 1961- 1965 dönemi ile 1974 ve 1978-1979 yılları hariç, 66 yıl boyunca, kimi zaman askeri darbeler, kimi zaman da sivil sağ hükümetlerle iktidarını sürdürdü:

Temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin 66 yıl boyunca yöneten Karşı Devrim’in ülkeyi getirdiği yer net olarak şöyle:

1) Çevre, kentler, tarihsel alanlar ve deniz kenarları başta olmak üzere, tahrip edildi.

Çevre tahribatı hızını artırarak devam ediyor.

Erzincan, İliç, Anagold felaketinin çevre raporunun altında imzası olan ve İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini yitiren Murat Kurum’un “Çevre Bakanı” olarak atanması bunun işareti.

2) Nüfus, bilimsel eğitimden uzaklaştırıldı, din eğitimini esas alan bir müfredatla, yeterli bilimsel eğitim alamamış olan yeni bir nüfus üretildi.

Tarikatları Sivil Toplum Kuruluşu kabul eden ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem onların dernek ve vakıflarıyla hem de Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokoller imzalayarak din eğitimine devam eden Bakan Yusuf Tekin’in ilan ettiği “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredat programı, bu “Dine Dayalı Karşı Devrim Eğitiminin” hızla devam edeceğini belirtiyor.

3) Nüfusun doğal yapısı, 10 milyonu aşan “sığınmacı” ya da “kaçak mülteci” denilen insanlarla değiştirildi.

Komşu ülkelerden ve İslam ülkelerinden kaçan nüfus ülkeye alınarak, toplum yapısı ve seçmen niteliği değiştirildi!

4) Sinan Ateş Cinayeti’nin ilk, Ankara Gar Katliamı’nın son duruşmalarında gözlemlendiği gibi, Adalet, hâlâ siyasetin etkisi altında.

Adaletin nasıl yozlaştırıldığına ilişkin olarak yayınlanan kitaplar kütüphanelerin raflarına sığmıyor.

Yolsuzluk dosyaları ve bu dosyaların mahkemelerdeki serüvenleri, gazetecilerin köşelerinde ve yayımlanan kitaplarda.

5) Sağlık hizmetleri çıkmazda!

Doktorlar yurtdışına kaçıyor.

Hastanelerden randevu almak zor.

Sağlık hizmetlerine ulaşmak hem zor hem de pahalı.

6) Dün TÜİK tarafından ilan edilen yıllık, aylık ve altı aylık enflasyon oranlarıyla, milyonlarca emekli, ücretli ve maaşlı yeniden açlığa mahkûm edildi.

İlan edilen oranlar ve kararlarla, 4 milyona yakın emekli, enflasyon karşısında sıfır maaş artışı alırken, milyonlarca emekli ve emekçi de, zaten gerçeklerden daha düşük olarak ilan edilen enflasyon oranlarının bile çok gerisindeki ücret ve maaş artışı verilerek yoksulluğa mahkûm edildi.

***

Özet olarak, “Karşı Devrim”, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni 66 yıldır yıkmaya çalıştı...

Ama henüz kendi devletini kuramadığı için bunu bütünüyle başaramadı!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Enflasyon oranları: karşı devrimin iflası 4 Temmuz 2024
Sinan Ateş cinayetindeki gölge 2 Temmuz 2024
İmam-ı âzam Ebu Hanife 30 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Erken Seçim
Emre Kongar
Emre Kongar Enflasyon oranları: karşı devrimin iflası
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Sivas’tan Kayseri’ye bir çizgi
Olaylar Ve Görüşler
Hekimlik andına sansür - PROF. DR. OSMAN İNCİ
Olaylar Ve Görüşler
'Müzakere' ve siyaset - İBRAHİM BERKSOY
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay İstanbul güzel ama...
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık TTB-Türk Tabipleri Birliği’nde yeni dönem
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Suriyesizler!
Zeynep Oral
Zeynep Oral Güzin Dino’nun mezarı kurtarılmalı...
Bedri Baykam
Bedri Baykam Futbol: Uyuşturucu mu, mutluluğun kapısı mı?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer 1.5 dakika!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avukat İleli: 'Kira sözleşmelerinde yazılacak TEFE-TÜFE ortalamasında artış maddesi geçersizdir'

Avukat İleli: 'Kira sözleşmelerinde yazılacak TEFE-TÜFE ortalamasında artış maddesi geçersizdir'
Özgür Özel: Yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun

Özgür Özel: Yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun
Antalya'da bıçaklanan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da bıçaklanan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Bu hafta sinemalarda hangi filmler vizyona girecek? İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta sinemalarda hangi filmler vizyona girecek? İşte bu haftanın filmleri!
Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı
Meteoroloji açıkladı: 3 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 3 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Hayranını kırmadı, konser saatini değiştirdi!

Hayranını kırmadı, konser saatini değiştirdi!