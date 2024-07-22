İmamoğlu çifti Pink Martini konserinde 'Aşkın Bahardı' şarkısını söyleyip dans etti
Pink Martini konserinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Aşkın Bahardı şarkısına eşlik etti.
'Sympathique', 'Hang on Little Tomato', 'Hey Eugene!' albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini, "30. Yıl Turnesi" kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile dün akşam (21 Temmuz) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Türkiye’deki hayranları ile buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı konserde eğlenceli anlar yaşandı.
İmamoğlu, konserde Aşkın Bahardı şarkısına sahnede eşlik edip dans etti.
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