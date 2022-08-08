İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'talimat' sözlerini eleştirdi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:10

Geçen günlerde Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangınla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanının talimatıyla söndürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” kapsamında, Bağcılar’da 2 tesisin açılışlarını gerçekleştirdi. Açılışta açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangınla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Cumhurbaşkanının talimatıyla söndürüldü" ifadelerini de eleştirdi.

İmamoğlu, "Bazen felaket anlarını bile siyasi malzeme yapmaktan çekinmeyen, geri durmayan bir akılla karşı karşıyayız. Üzüntüyle izledim, takip ettim, dinledim" dedi.

"NEREDEN NEREYE GELDİK?"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhatabı olan bir kurum, bir vakıf tepeden tırnağa yangınla ilgili süreçte herkese teşekkür ediyor, ama orada itfaiye yok örneğin. Yangını söndüren itfaiye, ama itfaiye yok. Önemli değil yani, bize teşekkür edilmesini de beklemiyor benim arkadaşlarımın vazifesi o. Vakfın bu tarz tutumunu, hayretle karşılıyoruz sadece. Çünkü bahsedilen konu bir yangın. Yani yangın söndürüldüğü için Ankara'dan saraydan başlamış, ilçenin mahalle muhtarına kadar inmiş, ama yangını söndüren itfaiye, kavramın içerisinde yoktur.

Bu arada, vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor; onu söyleyeyim. Allah korusun, hiç kimse yangınla yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda ‘talimat’ diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? Hayret bir durum."