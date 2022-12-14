İmamoğlu davasında Cumhuriyet'in haberini doğrulayan karar!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 20:22

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın eski hâkimi Hüseyin Zengin’e bazı savcılar aracılığıyla "İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, siyasi yasaklı hale getirmesinin telkin edildiği" iddiasını kaleme almıştı.

İddiaya göre hâkim Hüseyin Zengin, telkinleri yerine getirmeyince Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle Samsun’a gönderilmişti.

'Sürülen' hâkimin yerine getirilen yeni hâkim, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve siyasi yasak getiren 53. maddeyi uyguladı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

"YARGININ NASIL BİR APARATA DÖNÜŞTÜĞÜNÜN İSPATI"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eski hakim Hüseyin Zengin'den, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmesi istenmişti. Kabul etmeyince sürüldü. Yeni gelen hakim, tam da Zengin'in 'vermeyeceğim' dediği kararı vererek, yargının nasıl bir aparata dönüştüğünü gösterdi."