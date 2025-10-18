İmamoğlu davasında yeni gelişme... Mahkeme, önödeme nedeniyle davayı düşürdü!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

"Kamu görevlisine hakeret"le suçlanan İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen davada, mahkeme; savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen önödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesinde şunları kaydetti:

"...Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması ise de, sanığın üzerine yüklenen suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşılarak sanığa önödeme ihtaratında bulunulduğu, sanığın mahkememizce yapılan önödeme ihtaratındaki meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2 ve CMK'nın 193/2 ve 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının önödeme nedeniyle düşürülmesine, Bu celse duruşma zaptının taraflara tebliğine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Dair, tarafların yokluğunda hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf var ise bu taraf yönünden bulunulan ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulup tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği), Cumhuriyet Savcısının katılımı ile, mütalaaya aykırı olarak, karar verildi."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 24 Haziran'da yeni bir dava daha açılmıştı. İmamoğlu hakkındaki yeni davanın, hakimlik ifadesi sırasında sevk yazısında adı geçen iki savcıya yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret" suçlamasıyla açıldığı belirtilmişti.

Üniversite diploması iptal edildikten bir gün sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart'ta savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan yeni davanın iddianamesinde, İmamoğlu'nun söz konusu savcılara yönelik, "...tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının..", "...hepsi benim için çöp niteliğindedir.. bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namussuzluklarını kaybetmiş kişilerdir, bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum, çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum, yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır, yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin, şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler..." şeklindeki ifadeleriyle "onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu" iddia edilmişti.