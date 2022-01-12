İmamoğlu duyurdu: Boji sahiplendirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un toplu taşıma araçlarının simgesi olan Boji'nin Ömer Koç tarafından sahiplendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:43
İmamoğlu duyurdu: Boji sahiplendirildi
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Geçtiğimiz günlerde tramvaya kakasını yaptığı gerekçesiyle hedef haline gelen ve yapılan incelemelerde kumpas kurulduğu anlaşılan Boji'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boji'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiğini duyurdu.

İmamoğlu, "Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" ifadelerini kullandı.


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