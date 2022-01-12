İmamoğlu duyurdu: Boji sahiplendirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un toplu taşıma araçlarının simgesi olan Boji'nin Ömer Koç tarafından sahiplendiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde tramvaya kakasını yaptığı gerekçesiyle hedef haline gelen ve yapılan incelemelerde kumpas kurulduğu anlaşılan Boji'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boji'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiğini duyurdu.
İmamoğlu, "Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" ifadelerini kullandı.
Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2022
İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak. pic.twitter.com/ERjUJXcJ5V
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