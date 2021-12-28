Hedef alınan Boji'den yeni fotoğraf: 'Özlemişim hepinizi'
İstanbul'da tramvaya kaka yaptığı iddiasıyla hedef alınan ve yapılan incelemeler sonucunda kumpas kurulduğu anlaşılan İstanbul'un gezgin köpeği Boji'nin, toplu ulaşımdaki bir fotoğrafı paylaşıldı.
İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarında görüntülenen Boji'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
'Özlemişim hepinizi' ifadesiyle Boji'nin fotoğrafının olduğu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.
Özlemişim hepinizi. pic.twitter.com/McT2rS6gRG— Boji (@boji_ist) December 28, 2021
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