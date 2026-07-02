İmamoğlu'na 3 ayrı dava için aynı gün savunma dayatması: '9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı 3 davada da kendisinden 6 Temmuz tarihinde savunma istendiğini aktardı.

"NEDEN 9 TEMMUZ ISRARI?"

6 Temmuz tarihinde 'casusluk' ve diploma davasının olduğunu, İBB davası hakiminin de ani karar değişikliği ile aynı gün savunma istediğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında 2 ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası’nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası’nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde.

Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok. 110 gündür süren dava sürecinin sonlarına gelmişken mahkeme başkanının 9 Temmuz’da duruşmayı sonlandırma ısrarı düşündürücüdür.

Neden 9 Temmuz ısrarı?

Bu ani kararın sebebi ne?

3 eylemi olan sanıklar 1 tam gün savunma yaparken, 142 eylemden suçladıkları Ekrem İmamoğlu’nun savunması neden kısıtlanıyor?

Bu soruların yanıtı yok. 9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak?"