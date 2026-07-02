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İmamoğlu'na 3 ayrı dava için aynı gün savunma dayatması: '9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak?'

İmamoğlu'na 3 ayrı dava için aynı gün savunma dayatması: '9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak?'

2.07.2026 14:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'na 3 ayrı dava için aynı gün savunma dayatması: '9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı 3 ayrı dava için kendisinden 6 Temmuz tarihinde savunma istendiğini duyurdu. 'Casusluk' ve diploma davasının yanı sıra İBB davasının hakiminin de karar değiştirerek aynı gün savunma istediğine dikkat çeken İmamoğlu "Neden 9 Temmuz ısrarı? Bu ani kararın sebebi ne?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı 3 davada da kendisinden 6 Temmuz tarihinde savunma istendiğini aktardı.

"NEDEN 9 TEMMUZ ISRARI?"

6 Temmuz tarihinde 'casusluk' ve diploma davasının olduğunu, İBB davası hakiminin de ani karar değişikliği ile aynı gün savunma istediğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında 2 ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası’nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası’nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde. 

Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok. 110 gündür süren dava sürecinin sonlarına gelmişken mahkeme başkanının 9 Temmuz’da duruşmayı sonlandırma ısrarı düşündürücüdür. 

Neden 9 Temmuz ısrarı?

Bu ani kararın sebebi ne?

3 eylemi olan sanıklar 1 tam gün savunma yaparken, 142 eylemden suçladıkları Ekrem İmamoğlu’nun savunması neden kısıtlanıyor?

Bu soruların yanıtı yok. 9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak?"

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