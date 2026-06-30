İBB davasında takvim netleşti: İmamoğlu ne zaman savunma yapacak?

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasında 16. hafta Silivri'de devam ediyor.

Bugün görülen 59'uncu duruşma gününde dava takvimine ilişkin konuşmalar yapıldı.

İmamoğlu, mahkeme başkanına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“İlk duruşmanın daha erken bitirilmesi bekleniyordu ancak maalesef olmadı. Ağustos ayı başında da duruşmaya devam etmek istediğinizi arkadaşlarım bana aktardı. Benim burada görülen 4 davam daha var. Bu konuda sağlayabileceğiniz kolaylıkları sağlamanızı rica ediyorum.”

CUMA GÜNLERİ DURUŞMA OLMAYACAK

İmamoğlu ayrıca normal koşullarda cuma günleri davanın devam etmediğini hatırlatarak davanın cuma günlerini kullanıp kullanmayacaklarını sordu. Heyet başkanı ise cuma günleri duruşmanın olmayacağını açıklarken duruşmayı iki hafta içerisinde, 9 Temmuz Perşembe günü bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Mahkeme başkanı ayrıca, tutuksuz isimlerin savunmalarının başlayacağı ikinci duruşma için ise 10 Ağustos tarihini düşündüklerini aktardı.

Mahkeme başkanı son olarak, 6 Temmuz Pazartesi günü Silivri’de İBB davasının yanında hem diploma hem de casusluk davaları görülecek olan İmamoğlu’nun dava takvimi de göze alındığında savunmasını gelecek hafta çarşamba ve perşembe günleri (8-9 Temmuz 2026) almayı düşündüklerini belirtti.

İmamoğlu'ndan önce ise Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve İnan Güney'in savunmaları alınacak.