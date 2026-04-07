İmamoğlu’na 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma... CHP’den ilk tepki!

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

"ELEŞTİRİYİ SUÇ SAYAN BU ANLAYIŞ..."

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada sarf ettiği sözler bahane edilerek 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla bir soruşturma daha başlatıldı. Eleştiriyi suç sayan bu anlayış; en sıradan ifadeleri dahi kriminalize ederek ülkeyi açık bir baskı düzenine sürüklemektedir. Yargının siyasal hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi ise hukuku adalet üretmekten çok sindirme mekanizmasına dönüştürmektedir. Sandıkta kazanamadığını, adliye koridorlarında dosyalarla kazanmaya çalışan bu zihniyetin, rakibini hukuksuz biçimde cezaevine gönderip siyasetin dışına itme çabası; ne hukuka sığar ne de demokrasiyle bağdaşır."