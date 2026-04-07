İmamoğlu’na 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma... CHP’den ilk tepki!

İmamoğlu’na 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma... CHP’den ilk tepki!

7.04.2026 12:14:00
İmamoğlu’na 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla soruşturma... CHP’den ilk tepki!

Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya tepki gösteren CHP'li Burhanettin Bulut, "Eleştiriyi suç sayan bu anlayış; en sıradan ifadeleri dahi kriminalize ederek ülkeyi açık bir baskı düzenine sürüklemektedir. Sandıkta kazanamadığını, adliye koridorlarında dosyalarla kazanmaya çalışan bu zihniyetin, rakibini hukuksuz biçimde cezaevine gönderip siyasetin dışına itme çabası; ne hukuka sığar ne de demokrasiyle bağdaşır" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

"ELEŞTİRİYİ SUÇ SAYAN BU ANLAYIŞ..."

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada sarf ettiği sözler bahane edilerek 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla bir soruşturma daha başlatıldı. Eleştiriyi suç sayan bu anlayış; en sıradan ifadeleri dahi kriminalize ederek ülkeyi açık bir baskı düzenine sürüklemektedir. Yargının siyasal hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi ise hukuku adalet üretmekten çok sindirme mekanizmasına dönüştürmektedir. Sandıkta kazanamadığını, adliye koridorlarında dosyalarla kazanmaya çalışan bu zihniyetin, rakibini hukuksuz biçimde cezaevine gönderip siyasetin dışına itme çabası; ne hukuka sığar ne de demokrasiyle bağdaşır."

Belediye meclisinde 'ahmak' çıkışı... AKP'lilere serbest İmamoğlu'na yasak!
Belediye meclisinde 'ahmak' çıkışı... AKP'lilere serbest İmamoğlu'na yasak! AKP'li Meclis üyesi Yasin Özdemir, CHP'li Meclis üyesi Gencay Özcan'a 'ahmak' ifadesini kullandı. CHP'li Özcan da, İmamoğlu hakkında açılan davayı hatırlatarak "Ekrem Başkan demediği halde, YSK Kurulu'na yönelik 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandı. Arkadaşlar bana şimdi 'ahmak' dedi. Bak Atasözüymüş, adamı niye yargıladınız o zaman. Sen de bana 'ahmak' dedin. Yargılanmazsın ama sen sırtın sağlam yerde" dedi.
Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için oran açtılar, milyonluk işlem hacmine ulaştılar: Yasadışı bahiste yeni skandal
Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için oran açtılar, milyonluk işlem hacmine ulaştılar: Yasadışı bahiste yeni skandal Dijital platformlardaki yasadışı bahis ağlarında, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılıp bırakılmayacağından erken seçime kadar birçok siyasi başlık “oyun” haline getirildi. Bazı başlıklarda işlem hacmi milyonları buldu.
Son dakika... İmamoğlu'na bir soruşturma daha: O sözleri suç unsuru sayıldı!
Son dakika... İmamoğlu'na bir soruşturma daha: O sözleri suç unsuru sayıldı! Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri suç unsuru sayıldı. Öte yandan İBB Davası'nda duruşmalar başladığından bu yana İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma oldu.