İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Bekle Erdoğan!' diyerek seslendi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut iktidara yönelik oldukça sert bir çıkış yaptı.

Mevcut yönetim anlayışını "ucube sistem" olarak nitelendiren İmamoğlu, iktidarın sorunlara çözüm üretmek yerine yalnızca kriz ve kaos ortamından beslendiğini savundu.

Hükümetin, Türkiye tarihinin en ağır tahribatına yol açtığını belirten İmamoğlu, vatandaşların derin bir ekonomik buhranla tek başlarına bırakıldığını dile getirdi. Devletin köklü kurumlarının kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını ve yargı sisteminin siyasallaştığını vurgulayan İmamoğlu; adliye koridorlarının adeta parti binalarına dönüştürüldüğünü, insanların tehdit ve şantaj gibi yollarla baskı altına alındığını söyledi.

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi hamleleri "Asrın Arsızlığı" sözleriyle tanımladı.

"BEKLE ERDOĞAN!..."

İmamoğlu, şunları yazdı:

"Erdoğan’ın hükümeti ve ucube sistemi; Tarihimizin en büyük enkazını yaratmış, hiçbir soruna çözüm üretememiş, milletimizi ekonomik krizle baş başa bırakmıştır. Millete hizmet etmek yerine kavga ve kaos üretmiş, devletin bütün kurumlarını kendi emelleri için kullanmış, Türkiye’yi siyasi krize sokmuştur. Maçı kaybeden Erdoğan; Uzatmaların sonunda hakemin bitiş düdüğünü engelliyor, Skoru belli olan maç bitmesin istiyor, Almış hakemin elinden kırmızı kartı, sesini çıkarana kart gösteriyor.

Adliye koridorlarını parti ofisine dönüştürmüş; tehdit, şantaj, ahlak dışı teklif ve yöntemlerle insanlara işkence ediyor. Siyasi kapkaçlarla ve hukuksuz tertiplerle “Asrın Arsızlığı” operasyonlarına hızla devam ediyor. Sırf seçimlerde yenilmemek için Anayasal düzeni tehdit ediyor! Bir de minik akıllarını sahaya sürmüş, “yeni Anayasa” sözleri söyletiyor.

Millet iradesinden korkuyor. Sandıktan korkuyor. Demokrasiden kaçıyor. Bekle Erdoğan! Aziz milletimiz, Bitiş düdüğünü çalacak. Sandık kurulacak, millet herkesi hizaya sokacak. “Şahsım ve partim” hükümeti gidecek! Milletin iktidarında, milletin evlatlarıyla, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!"