Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Bekle Erdoğan!' diyerek seslendi

İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Bekle Erdoğan!' diyerek seslendi

20.05.2026 15:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Bekle Erdoğan!' diyerek seslendi

Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert sözlerle yüklendi. Hükümeti krizden beslenmekle ve yargıyı siyasallaştırmakla suçlayan İmamoğlu, "Bekle Erdoğan! Aziz milletimiz, Bitiş düdüğünü çalacak. Sandık kurulacak, millet herkesi hizaya sokacak" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut iktidara yönelik oldukça sert bir çıkış yaptı.

Mevcut yönetim anlayışını "ucube sistem" olarak nitelendiren İmamoğlu, iktidarın sorunlara çözüm üretmek yerine yalnızca kriz ve kaos ortamından beslendiğini savundu.

Hükümetin, Türkiye tarihinin en ağır tahribatına yol açtığını belirten İmamoğlu, vatandaşların derin bir ekonomik buhranla tek başlarına bırakıldığını dile getirdi. Devletin köklü kurumlarının kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını ve yargı sisteminin siyasallaştığını vurgulayan İmamoğlu; adliye koridorlarının adeta parti binalarına dönüştürüldüğünü, insanların tehdit ve şantaj gibi yollarla baskı altına alındığını söyledi.

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi hamleleri "Asrın Arsızlığı" sözleriyle tanımladı.

"BEKLE ERDOĞAN!..."

İmamoğlu, şunları yazdı:

"Erdoğan’ın hükümeti ve ucube sistemi; Tarihimizin en büyük enkazını yaratmış, hiçbir soruna çözüm üretememiş, milletimizi ekonomik krizle baş başa bırakmıştır. Millete hizmet etmek yerine kavga ve kaos üretmiş, devletin bütün kurumlarını kendi emelleri için kullanmış, Türkiye’yi siyasi krize sokmuştur. Maçı kaybeden Erdoğan; Uzatmaların sonunda hakemin bitiş düdüğünü engelliyor, Skoru belli olan maç bitmesin istiyor, Almış hakemin elinden kırmızı kartı, sesini çıkarana kart gösteriyor.

Adliye koridorlarını parti ofisine dönüştürmüş; tehdit, şantaj, ahlak dışı teklif ve yöntemlerle insanlara işkence ediyor. Siyasi kapkaçlarla ve hukuksuz tertiplerle “Asrın Arsızlığı” operasyonlarına hızla devam ediyor. Sırf seçimlerde yenilmemek için Anayasal düzeni tehdit ediyor! Bir de minik akıllarını sahaya sürmüş, “yeni Anayasa” sözleri söyletiyor.

Millet iradesinden korkuyor. Sandıktan korkuyor. Demokrasiden kaçıyor. Bekle Erdoğan! Aziz milletimiz, Bitiş düdüğünü çalacak. Sandık kurulacak, millet herkesi hizaya sokacak. “Şahsım ve partim” hükümeti gidecek! Milletin iktidarında, milletin evlatlarıyla, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!"

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

İmamoğlu’ndan Maltepe’ye 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin ve Cumhuriyetimizin muhafızları olacağız'
İmamoğlu’ndan Maltepe’ye 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin ve Cumhuriyetimizin muhafızları olacağız' CHP’in Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe’de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine bir mesaj gönderdi. Mesajda gençlere seslenen İmamoğlu, "Başaracağız. Hayalimizdeki özgür ve mutlu dünyayı hep birlikte kuracağız. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!" dedi.
CHP'nin 19 Mayıs Gençlik Korteji'nde konuştu: Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' mesajı
CHP'nin 19 Mayıs Gençlik Korteji'nde konuştu: Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' mesajı Ankara'daki "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katılan CHP lideri Özgür Özel, "Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler, Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı" açıklamasını yaptı. Özel, "Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz" dedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 40'ıncı gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 sanık hakim karşısında
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 40'ıncı gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 sanık hakim karşısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 76 kişinin tutuklu olduğu 414 sanıklı İBB Davası’nın 40'ıncı gününde devam etti. Tutukluluk incelemesi öncesi tahliye talebinde bulunmak isteyen sanık avukatlarının söz hakkı talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Savunma yapan Ekrem İmamoğlu, “Mevzu sadece Ekrem İmamoğlu olunca iş hayatı sorgulanıyor ama birileri tapu hesabı veremiyor bu ülkede. Umarım herkes tapularının hesabını bir gün verir, verecek” dedi. Savunmaların ardından son bulan duruşma yarın devam edecek.