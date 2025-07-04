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İmamoğlu'nun dosyasında adları geçiyordu: Sermiyan Midyat'tan 'gizli tanık' göndermesi!

İmamoğlu'nun dosyasında adları geçiyordu: Sermiyan Midyat'tan 'gizli tanık' göndermesi!

4.07.2025 14:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun dosyasında adları geçiyordu: Sermiyan Midyat'tan 'gizli tanık' göndermesi!

Sermiyan Midyat, TikTok'ta yayımladığı skeçte savcı rolünde "Çınar", "Meşe" ve "Ladin" adını taşıyan gizli tanıkları dinledi. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasındaki gizli tanıklar da aynı adları taşıyordu.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, TikTok hesabından bir video yayımladı. Söz konusu videoda savcı rolünde olan Midyat, üç gizli tanığın ifadesini dinledi.

"Çınar", "Meşe" ve "Ladin" adlı üç gizli tanığı dinleyen Midyat, ifadeleri aldıktan sonra kararını gelen bir telefonla verdi. Gelen telefonu "Buyurun efendim" sözleriyle yanıtlayan Midyat, daha sonra şüphelinin tutukluluğuna karar verdi.

Mizahi videoda üç gizli tanığın adının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dosyasında yer alan gizli tanık adları ile aynı olması dikkat çekti.


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