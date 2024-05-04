İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı ile bir araya geldi: 'Demokrat duygularımız, son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da önce Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’i, ardından da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu ziyaret etti. Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:05
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere bulunduğu Fransa’da, ilk ziyaretini, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'e yaptı.

Demirer tarafından Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği binasında ağırlanan İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu da makamında ziyaret etti.

Avrupalı belediye başkanlarını Paris’te yarın düzenlenecek toplantıya davet eden Hidalgo, tarihi belediye binasında ağırladığı İmamoğlu’nu 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

“BÜTÜN TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE SAYIMIZ, İKİ KATINA ÇIKTI”

Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, gerçekten son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor. Dolayısıyla yerel yöneticileri, belediye başkanlarını bu şekilde bir araya getirmek fikri, bu dönemde çok değerli. İstanbul’daki ve bütün Türkiye’deki seçimlerdeki başarımız, bizim sorumluluklarımızı çok daha yukarıya taşıdı. Daha çok başarılı olmak zorundayız. Bütün Türkiye’deki belediye sayımız, iki katına çıktı. Şimdi daha çok çalışacağız. Bu arada Olimpiyat Oyunları’nda size başarı diliyorum” diye konuştu.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Dünyanın en önemli kentlerinden ikisini yöneten her iki başkan, yaklaşık 1 saat süren toplantı boyunca, şehirleri arasında yapılan ve yapılacak olan iş birliklerini ele aldı.


Ekrem İmamoğlu haberleri İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumunda konuştu: 'Türkiye'deki seçim sonuçları demokrasiye duyulan umudu canlandırdı'

İmamoğlu, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumunda konuştu: 'Türkiye'deki seçim sonuçları demokrasiye duyulan umudu canlandırdı'
Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı...

Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı...
Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç

Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç
Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
3 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!

3 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!
Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!

Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!
Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu

Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu
İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!

İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri