İmamoğlu, parti liderleriyle yaptığı görüşmede yasa teklifine destek de istedi: CHP’den kayyumlara karşı yasa teklifi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 21:04

Güncelleme: 06.11.2024 - 21:04

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya gelerek siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmede kayyum uygulamasına karşı TBB olarak yeni bir yasa teklifi önereceklerini söyledi.

İmamoğlu, yaptığı görüşmelerde bu yasa teklifi için destek istedi. Söz konusu teklifle belediye başkanı hakkında kesin hüküm olmadan görevden alınamamasının önerildiği öğrenildi.

Görevden alma yapılsa bile yerine gelecek ismin de belediye meclisi tarafından seçilmesinin istendiği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de teklifle ilgili partisinin grup başkanvekillerini görevlendirdi. Teklifin detaylarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Eskiden Belediyeler Kanunu’na göre İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırma yetkisini kullanırsa, başkanvekilini belediye meclis üyeleri seçiyordu. Ancak OHAL şartlarında bunun yerine atanma, kayyum usulü getirdiler. Bu anayasaya aykırı bir durumdur” dedi.

“MHP DE İLETİŞİMİ SÜRDÜRMELİ”

Bunun yerine yine belediye meclisinin başkanını seçtiği bir yöntem önerdiklerini belirten Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili kendisini ziyaret etmek isteyen İmamoğlu’nun randevu talebini reddetmesini de eleştirdi. İmamoğlu’nun TBB başkanı sıfatıyla randevu istediğine dikkat çeken Emir “Bu konu Meclis’in konusu. Sayın Bahçeli’nin bu olanağı vermesi daha yerinde olurdu. Çünkü belediyeleri ilgilendiren, herhangi bir iktidarın elinde bugünkü gibi kullanması tehlikeli olan bir düzenlemeden söz ediyoruz. Başkanvekillerinin meclis üyelerinden seçilmesinden yana bir tavır gösterilmesi gerekiyor. MHP’nin de en azından siyasi iletişimi sürdürmesi gerek” çağrısını yaptı.