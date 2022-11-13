İmamoğlu patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'nde: 'Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor'

13 Kasım 2022 Pazar, 19:52

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16:20 sıralarında patlama meydana gelen İstiklal Caddesi'ne giderek olaya ilişkin bilgi aldı.

Süreci olay yerinde takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul’umuza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Takdir edersiniz ki süreci şu anda emniyet birimlerimiz ve tabii sağlık birimlerimiz yürütmekte. Biz de içeride, olay yeri incelemesinin yapıldığı bölümde süreci uzaktan takip ettik. Şu an ne yazık ki İstanbul Valimizin de açıkladığı üzere kayıplarımız var, yaralılarımız var. Muhtelif hastanelerde takibi yapılıyor.

'FARKLI İHTİMALLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor ama bütün bunların açıklama konusundaki yetkilisi emniyet birimlerinin raporlarına göre yapılacaktır. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. Milletvekillerimiz ile birlikte olay yerine gittik.

Geçmiş olsun. Bu yarayı sarmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu zor anları aşarız. İstanbulluların gönlü bu anlamda ferah olsun. Hep birlikte aşarız, birlikte hareket etmeliyiz ve birlikte süreci yönetmeliyiz. Bu manada devletimizin hangi kurumu olursa olsun hep birlikte sürece dair sorumluluk alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Farklı yorumlar var ama şu anda net bir bilgi verebilmemiz mümkün değil."