Son Dakika... Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: 6 ölü, 53 yaralı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 ölü ve 53 yaralı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu olayda rol oynadığı şüphesi var. İncelemeler devam ediyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin konuşan Erdoğan, 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını söyledi. Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
"16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Valimizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir."
"TERÖR KOKUSU VAR"
Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında" dedi.
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