Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlamaya ilişkin açıklama

13 Kasım 2022 Pazar, 17:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı.

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre caddede çok sayıda yaralı var. Polis ekipleri bölgeyi kapattı.

"KORKU VE PANİĞE YOL AÇABİLECEK PAYLAŞIMLARDAN UZAK DURULMASI ZARURİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız.