'İmamoğlu' protestolarının ardından İstanbul’da 71 gözaltı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protestolar devam ediyor. İstanbul'da protestolara ilişkin 71 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlar İmamoğlu'na destek göstermek için meydanlara, sokaklara çıktı.
Tutuklanmaya tepki gösteren yurttaşlara operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 71 yurttaş gözaltına alındı. Yurttaşların emniyetteki işlemleri devam ederken 28 yurttaşın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #İmamoğlu #tutuklama #Protesto
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