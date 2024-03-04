İmamoğlu yerel seçim hedeflerini anlattı: '14 belediyede sıkı bir yarıştayız'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:21

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Feshane Artİstanbul’da Ankara’dan gelen ve CHP’yi takip eden muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRT’nin kendisinin kampanyasına süre vermemesine ilişkin değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Demokrasi açısından utanç verici bir durum. Bu işi yönetenlerin, siyasi erkin utanç madalyası olarak duracak. Bunu uzun zamandır yapıyorlar” dedi.

Hazine onayı bekleyen projelerine değinen İmamoğlu, “Onay bekleyen 4 projemiz var. İznini aldığımızda hemen başlayacağımız katı atık yakma tesisi gibi projelerimiz var. Dış finansmanla ilgili meclise sunduğumuz projelerin ortalama bekleme süresi 134 gün. Hazine Bakanlığı’nda ortalama bekleme süresi 171 gün. Bir yıl bekleyen projelerimiz oldu” dedi.

“10 YILDA YAPAMADIKLARINI 5 YILDA YAPTIK”

İller Bankası ile yaşadıkları sıkıntıya da değinen İmamoğlu, “İller Bankası için bizden 5 yılda 6 milyar lira kesildi. Son beş yılda aldığımız para ise 0. Tek bir kuruş talebimize olumlu cevap verilmedi. Bu zorluklara rağmen onların 10 yılda yapamadıklarını 5 yılda yaptık. Yarı parasına iki kat iş yaptık” ifadelerini kullandı.

Bu seçim döneminde belediye meclisinde de çoğunluğu sağlayabileceklerini söyleyen İmamoğlu, “Meclisi kazanabileceğimize inanıyorum. CHP’nin 14 belediyesi var. Hiçbirisinde sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Artı 14 belediyede de sıkı bir yarış içinde olduğumuzu görüyorum. Diğerlerinde de ihtimal yoktur demiyorum. Bir kısım önde olduğumuz, bir kısım geride olduğumuz, bir kısım kafa kafaya olduğumuz var” diye konuştu.

“KIRGINLIKLARI ONARMAYA ÇALIŞIRIM”

Parti içi tartışmalar sorulan İmamoğlu, “Parti içi kişisel mesele üzerinden bugüne kadar hiçbir yerde basına konuşmadım, konuşmayacağım. Bu konularda hiç kimseye tek bir cümle kurmadım. Hem önceki dönem hem mevcut genel başkanımızı ilgilendiren hususların hiç birisine cevap veremeyeceğim” dedi. Kurultay sürecinden kalan kırgınlıklar sorulan İmamoğlu, “Elbette siyasal süreçlerde kırgınlıklar olabilir. Bu meseleler zamanla çözülür. Ben hayatımda hiçbir zaman hiç kimseyle bir küslük yaşamadım. Çünkü öyle bir dünyam yoktu. Birinin benimle küs olduğunu bildiğimde ve benim için değerli bir insansa mutlaka onunla diyalog kurmaya, neden küs olduğunu anlamaya, tedavi etmeye çalışmışımdır” yanıtını verdi.

“SARIYER’DE DİYALOG SÜRÜYOR”

Seçimlerde başarısız olması ihtimali ve parti içinde başarısızlığını bekleyen isimler olduğu iddiası sorulan İmamoğlu. “Parti içinde başarısız olmak ve yenilip başka parti kurma iddiasını dile getiren birisinin olmadığını umut ederim. Ben öyle birisi değilim. Başarısızlık üzerine bir kariyer planı yapacak bir siyasetçi değilim” dedi. İstanbul’da aday belirleme süreci sonrası yaşanan istifaları ve bağımsız adaylaşmaları değerlendiren İmamoğlu, “Bir tek Sarıyer’de adaylaşma oldu. Diğerlerinde küsen ya da istifa eden oldu. Çok bir etkisi yok. Sarıyer’de de daha henüz net bir ölçüm gelmedi. Sayın Sarıyer Başkanımızla müzakerelerimizin bittiğini aday olmasına rağmen düşünmüyorum. Şükrü Genç değerli bir isimdir. Partimize ve bu süreçteki ideallerimize zarar verecek bir pozisyona kendini taşımayacağını, taşıyıp bunun yükünün altında yıllar boyu sıkıntı çekmeyecek bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum. Diyalogların bitmediğini ifade edeyim” dedi.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YORUMU

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisini de “İlişkimiz kimsenin bugüne kadar görmediği bir seviyede, samimi, içten, yeni nesil bir diyalog zengiliği içerisinde gitmektedir. Belki alıştığınız genel başkan belediye başkanı ilişkileri üzerinden değerlendirdiğiniz için bu ilişkimizi boyutlandıramıyor olabilirsiniz.

Çok çağdaş, medeni, sevgi saygı çerçevesinde özel bir ilişkiye sahibiz. İnşallah hiç bozulmayacak. O benim genel başkanım, ben de onun değerli bir büyükşehir belediye başkanıyım. İyi bir yol arkadaşıyız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz” ifadeleriyle anlattı. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sahada görmekten memnuniyet duyacağını söyleyen İmamoğlu, “Sahada istenmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü partimizin önceki dönem genel başkanı” dedi. İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le arasının nasıl olduğuna ilişkin de “Sayın Akşener ile ilişkimiz Sayın Akşener’in bıraktığı yerde duruyor. Benim için farklı bir durum yok” yorumunu yaptı.

“EN BÜYÜK HAYALİM BURADA”

İmamoğlu, İstanbul’u kazanması halinde gelecek planlarına ilişkin de şunları kaydetti:

“İstanbul adına tahmin edemeyeceğiniz derecede yüksek hayallerim var. Öyle büyük başarılara imza atılabileceğini görüyorum ki. Özellikle mecliste elde edeceğimiz çoğunlukla İstanbul’da uyumluluğu en yüksek seviyeye çıkartınca çok özel bir başarı sürecini yaşatacağımı görüyorum. Şu an kurduğum en büyük hayal bu.”

ERDOĞAN’A ‘İSTANBUL’ YANITI

İstanbul dışındaki belediye başkanı adaylarına müdahale edip etmediği sorulan İmamoğlu, “Ben İstanbul’un dışında hiçbir yerle ilgili tek bir konuda isim dahi zikretmedim. Haddim değil. Parti içi kendi düşüncelerini belki hayat boyu böyle geçirmiş insanlar bu yorumu yapıyor olabilir. Ama İstanbul’da il başkanımızla genel başkana sunmak üzere tarihin en derin araştırmalarını yaptık. Bir ilçede 16-17 araştırma yaptık. Hem de o ilçede mevcut belediye ile 22-23 puan olmasına rağmen. Orada oylarımızı artırmak için” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında kendisini hedef almasını da değerlendiren İmamoğlu, “Keşke İstanbul’u düşünmese. Enflasyonu düşünse. Emeklileri konuşsa. Hemen hemen her konuşmasında laf etti” dedi. İmamoğlu, Erdoğan’a benzetilmesiyle ilgili de “Hayatım boyunca demokrat oldum. Gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olma iddiasını koydum. CHP’de siyaset yapan birisiyim. Taban tabana zıt bir durum. Hayatımda hiçbir zaman ‘-mış’ gibi yapmadım. Kabul ettiğim şeyleri ettim, etmiyorsam ‘etmiyorum’ dedim. Bu anlamda çok uyumlu olduğumuzu düşünmüyorum” yorumunu yaptı.