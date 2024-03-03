İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'acemi aday' göndermesi: 'İstanbul'un ilçelerini biliyor mu?'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'un şehrin ilçelerini karıştırmasına yönelik "Sadece acemi olduğunu söylüyorum. Çok acemilik yaşattı bize. İstanbul’la bir alakası var mı yok mu? İstanbul’la ilgili bilgisi var mı? İlçelerini biliyor mu? Büyükçekmece neresi Küçükçekmece neresi?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:12
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'acemi aday' göndermesi: 'İstanbul'un ilçelerini biliyor mu?'
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu Caddesi ve Yakın Çevresi Düzenleme Açılışı’nda konuşuyor.

İmamoğlu’nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Biz bu şehri 16 milyon İstanbulluya veriyoruz. Kendimizi bu şehrin muhafızı olarak görüyoruz.

Her seçimde bir aday çıkar. 2019’da Binali Bey . Şimdiki adayın her konuda dezavantajı var. Bazı konuları bilmeyebilirsiniz. Ama acemilik nasıl bitmez biliyor musunuz. Öğrenmeye çabanız yoksa. İstanbul’un göbeği olan Fatih’in bu caddesinin adı Ordu Caddesi. Aslında burada bir üçleme yapılmıştır. Vatan, Millet, Ordu… Buranın ismi bir şehirden gelmemiştir.

Acemi aday derken farklı bir kavram anlaşılıyor. Sadece acemi olduğunu söylüyorum. Çok acemilik yaşattı bize. İstanbul’la bir alakası var mı yok mu? İstanbul’la ilgili bilgisi var mı? İlçelerini biliyor mu? Büyükçekmece neresi Küçükçekmece neresi? Hangi ilçe hangi yakada bakmak lazım. Bilgisi gerekiyor. İstanbul dünyanın gözbebeği.

Sayın Topbaş’ı rahmetle andım. Sayın Erdoğan Topbaş’ı görevden aldı. Neden? Topbaş’ın bir iradesi vardı. İstanbullu olarak şehre bakıyordu. Erdoğan’ın her dediğine evet demiyordu. Beş tane imar dosyasına imza atmadı diye metal yorgun deyip görevden aldılar.

Sayın Cumhurbaşkanı buraya ithal, atama bir aday getiriyor. Tensipleriyle buraya geldi. Talimatlarıyla şunu yaptı. Onun affıyla da görevden giderler. Geçen gün bana İstanbul’u öznesi yapmıyor diyor. Kendisi bile bir özne değil. Atanmış bir aday ile İstanbul karşı karşıya. 16 milyon ne derse o olacak. Bu kadar basit. Bu iş ciddi bir meseledir. İstanbul’un iradesini istemiyor.  Her dediğini kabul edecek bir aday istiyor. Bu sadece bir belediye başkanı seçme seçimi değildir. Milletin iradesini koruma seçimidir.

İstanbul halkı o kadar güçlü ki. İstanbul halkı Kanal İstanbul’u istemiyor. Seslerini kestiniz onların. Kanalın ismini bile anamıyorlar. Yapacağız diyordu. Şimdi 'İstanbul’un gündeminde olmayan şey benim de gündemimde yoktur' diyor. Ama ne zamana kadar bilir musunuz? Biri ona talimat verene kadar. Ben evladıma bile bir şeyi dikte ettiremem. Bu ülkenin fikri hür vicdanı hür nesillere ihtiyacı var.

Büyük Başkan diyorsunuz ya boynum bükülüyor. Benim için büyük önce yaradan sonra millet.”


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