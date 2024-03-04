İmamoğlu Galatasaray'ı ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Fenerbahçe ziyaretinin ardından bugün de Galatasaray'ı ziyaret ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.
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