İmamoğlu Galatasaray'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Fenerbahçe ziyaretinin ardından bugün de Galatasaray'ı ziyaret ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:26
İmamoğlu Galatasaray'ı ziyaret etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

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