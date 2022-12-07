İmamoğlu'ndan '2023 seçimleri' açıklaması

07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:11

İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki belediyecilik modelinin ‘demokrasi, adalet ve yatırım’ üzerinde yükseldiğini belirten İmamoğlu, 2023 seçimlerine ilişkin de konuştu.

“2023 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası olacak" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

''Yaklaşan seçimlerde vatandaşlarımız önemli bir karar verecek. Bu karar, 200 yılı aşkın bir süredir hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi mücadelelerine sahne olan bu coğrafyada yeni başlangıçlara neden olacak. Biz, bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, toplumsal birliğin ve demokrasinin kazanması için elimizden gelen tüm güçle çalışacağız. Ve inanıyorum ki tüm dünyaya ilham kaynağı olacak bir sonucu ve demokrasi şölenini birlikte kutlayacağız."