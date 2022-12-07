İmamoğlu'ndan '2023 seçimleri' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2023 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası olacak" açıklamasında bulundu.

ANKA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:11
İmamoğlu'ndan '2023 seçimleri' açıklaması
Abone Ol google-news

İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki belediyecilik modelinin ‘demokrasi, adalet ve yatırım’ üzerinde yükseldiğini belirten İmamoğlu, 2023 seçimlerine ilişkin de konuştu.

“2023 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası olacak" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

''Yaklaşan seçimlerde vatandaşlarımız önemli bir karar verecek. Bu karar, 200 yılı aşkın bir süredir hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi mücadelelerine sahne olan bu coğrafyada yeni başlangıçlara neden olacak. Biz, bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, toplumsal birliğin ve demokrasinin kazanması için elimizden gelen tüm güçle çalışacağız. Ve inanıyorum ki tüm dünyaya ilham kaynağı olacak bir sonucu ve demokrasi şölenini birlikte kutlayacağız."


2023 seçimleri 2023 Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler