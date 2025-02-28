İmamoğlu'ndan Almanya'da İstanbul için tarihi imza: Hayalimiz İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ile başlıyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:22

İstanbul için tarihi nitelikteki imza, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, Almanya’nın Frankfurt kentinde atıldı. Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos ile birlikte tarihi sözleşmeye imza atan İmamoğlu, 54. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul’un ‘2036 Olimpiyatları hayalini’ dile getirerek, "Bu hayal, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ile başlıyor. Şehrimiz, Avrupa’ya ve dünyaya kucak açacak, zengin tarihimiz, yaşam dolu kültürümüz ve insanlarımızın sıcak misafirperverliği ile şekillenen bir deneyim sunacaktır. İstanbul adına, bize duyduğunuz güven, verdiğiniz destek ve sporun birleştirici gücüne olan ortak inancınız için teşekkür ederim. Sizleri şehrimizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davetli olduğu 54. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu’na katılmak için Almanya’nın Frankfurt kentine gitti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın da katıldığı EOC Genel Kurul’u, İstanbul için tarihi bir ana sahne oldu. İmamoğlu ve EOC Başkanı Spyros Capralos arasında, 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlenmesi için “Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi” imzalandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener’in konuşması ve İBB Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan'ın sunumunun ardından mikrofona İmamoğlu geldi. EOC’nin yeni yönetimine tebriklerini ileten İmamoğlu, "Dayanışma, diplomasi ve dostluk gibi spor değerlerinin hiç olmadığı kadar önem taşıdığı bir dönemde görevi devralıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında krizler katlanarak çoğalıyor. Savaşlar hız kesmeden devam ediyor, otoriterlik yükseliyor ve ayrışmalar derinleşiyor. Ancak spor, sınırları, ideolojileri ve çatışmaları aşabilen nadir güçlerden biri olmayı sürdürüyor. Spor, bize, rekabetin amansız fakat adil olabileceğini, en tatlı zaferlerin paylaşılan zaferler olduğunu ve nihayetinde birlikte daha güçlü olduğumuzu hatırlatıyor" dedi.

İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunlarına ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir onur duyduğunu vurgulayan İmamoğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kısa bir geçmişi bulunan bu oyunların, olimpik hareketin merkezinde önemli bir geleceği bulunmaktadır. Avrupa Olimpiyat Komitelerinin, kıtamızın sporcuları için yeni bir değer ve yeni fırsatlar oluşturma vizyonunu takdir ediyorum. Avrupa, olimpiyat oyunlarının ve neredeyse tüm büyük spor branşlarının doğum yeridir. İster okçuluğun hassasiyetinde, ister eskrimin zarafetinde olsun, kıtamızın ruhunu spor kadar iyi tanımlayan şeylerin sayısı azdır ve İstanbul, bu spor mirasının önemli bir parçasıdır. Hipodromun şehrin kalbi olduğu antik çağlardan, stadyumlarımızın küresel turnuvalara sahne olduğu günümüze İstanbul, her daim sporun tutkusunu kucaklamıştır. Bugün ise İstanbul, bir kez daha sporun birleştirici gücünden faydalanarak; şehrimiz, ülkemiz ve bölgemiz çapında barışa, dirençliliğe ve sürdürülebilirliğe ilham olmayı arzulamaktadır. 2019’da göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizin spor altyapısını, kültürünü ve İstanbulluların fiziksel aktivite alışkanlıkları geliştirmek adına yorgunluk nedir bilmeden çalıştık. Vizyonumuz; sporun kent hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu, ‘aktif, zinde ve mutlu’ bir şehir oluşturmaktır.

''HEM BİR AYRICALIK, HEM DE BİR SORUMLULUK''

TMOK’nin uluslararası arenada daha çok Türk sporcunun yer almasını sağlama hedefini paylaşıyoruz. İstanbul olarak hedefimiz, genç yeteneklere dünya standartlarında antrenman tesisleri ve destek sunmaktır. 2027 yılında Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmak hem bir ayrıcalık hem de bir sorumluluktur. Bu etkinliğin olağanüstü olmasını sağlamakta kararlıyız. EOC, TMOK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ulusal spor federasyonlarımız ile tam iş birliği içinde çalışıyoruz. Bakanlık temsilcileri de bugün aramızdalar. Oyunlara yönelik ortak stratejik hazırlıklarımız hızla ilerliyor. Sporculara, üst düzey tesisler sunabilmek için, mevcut tesislerimizi geliştiriyor ve optimize ediyoruz. Paris Sözleşmesi’ne taraf olarak, yeşil bir etkinlik düzenleme konusunda kararlıyız. Bu nedenle, oyunların karbon ayak izini asgariye indiriyoruz. Yasal çerçevemizin Avrupa Oyunları’nı tamamıyla desteklemesini sağlamak adına, mevcut olimpiyat hazırlık yönetmeliklerimizi genişletiyoruz.

“AVRUPA OYUNLARI ORGANİZASYON KOMİTESİ'Nİ KURACAĞIZ''

Yakın zamanda, Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesi’ni kuracağız. İstanbul’un en ikonik noktalarından birinde, prestijli bir spor kompleksini Organizasyon Komitesi’nin operasyon merkezi olarak tahsis ettik. Bu tesis, Avrupa Oyunları’nı insanlara tanıtacak ve etkinliğe duyulan heyecanı artıracak bir Spor Tarihi Müzesi barındıracaktır. Haziran 2025’te gururla ev sahipliği yapacağımız ‘SportAccord’ konferansında bu kompleksin resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Avrupa Olimpiyat Komiteleri’nin önderliğinde, 2027 Avrupa Oyunları’nda yer alacak spor branşlarını belirleme konusunda ciddi mesafe kat edildi. Tüm bu çalışmalar, tek bir vizyon doğrultusunda ilerlemektedir: Güçlü bir iş birliği ve titiz bir planlama sayesinde, İstanbul’un küresel spor haritasındaki yerini almasını sağlamak.

“SİZLERİ ŞEHRİMİZDE AĞIRLAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ''

Uzun süredir İstanbul’un olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını hayal ettiğimizi biliyorsunuz. Medeniyetler arasında, zamandan bağımsız bir köprüyü bünyesinde barından bu şehirde, tarihe iz bırakmayı temenni ediyoruz. Bu hayal, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ile başlıyor. Şehrimiz, Avrupa’ya ve dünyaya kucak açacak, zengin tarihimiz, yaşam dolu kültürümüz ve insanlarımızın sıcak misafirperverliği ile şekillenen bir deneyim sunacaktır. İstanbul adına, bize duyduğunuz güven, verdiğiniz destek ve sporun birleştirici gücüne olan ortak inancınız için teşekkür ederim. Sizleri şehrimizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcıların huzurunda; İmamoğlu, Capralos, Erdener ve EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi arasında, 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlenmesi için “Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi” imzalandı.