CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ifadeye çağırıldı...Gerekçe: Çağlayan'da İmamoğlu’na destek

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Kara’nın bugün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesi bekleniyor.

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ifadeye çağırıldı...Gerekçe: Çağlayan'da İmamoğlu’na destek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği sırada, CHP’liler İmamoğlu’na destek için adliye önünde bir araya gelmişti. Bu sırada, İmamoğlu'nun konuşma yapması için getirilen otobüsün alana girişine izin verilmemiş, partililer ve yurttaşlar bu duruma tepki göstermişti.

Edinilen bilgiye göre; otobüsün alana alınmamasına itiraz edenler arasında yer alan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara’nın bu olay nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Kara’nın bugün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesi bekleniyor.


Etiketler: #CHP #erdem kara #ibb

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