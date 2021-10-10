İmamoğlu'ndan Ankara Gar Katliamı paylaşımı: Teröre karşı insanlığa inancımızla, dimdik duracağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Ekim Ankara Katliamı'nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından, "Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız" ifadesini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Ankara Gar Katliamı'na ilişkin "Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız" mesajını paylaştı.
Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız. #10EkimAnkaraKatliamı— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 10, 2021
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