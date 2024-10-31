İmamoğlu'ndan Esenyurt paylaşımı: Özel ve Hatimoğulları da yer aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na da yer verdiği paylaşımda, "Bizi yasaklar, tehditler durduramaz" ifadelerini kullandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrası CHP'nin çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kayyum karşıtı miting düzenledi.
Miting sonrası Özel ve Hatimoğlulları'nın da olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bizi ne mahkemeler ne yasaklar ne tehditler ne de kumpaslar durduramaz" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımında ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, belediye başkanlarımız, vekillerimiz, DEM Parti Eş Genel Başkanları, TİP, Saadet Partisi, Deva Partisi, EMEP, Gelecek Partisi, Sol Parti, Emek ve Demokrasi Platformu, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve tüm duyarlı vatandaşlarımızla Esenyurt’taki kumpas davasına ve kayyum uygulamasına karşı meydandaydık" dedi.
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