Son Dakika... Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer'e destek için adliye önünde! 'Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi görüyoruz'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 23:28

Güncelleme: 30.10.2024 - 23:34

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer 'terör' suçlamasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

Özer tutuklanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Akşam saatlerinde adliyedeki sorgusu tamamlanan Özer, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Özer'e destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün ne yazık ki ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir.

Bugün demiştim ki; biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan tutuklama haberlerleriyle kayyum atanmadan kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük.

Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Yine bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Yine görüyoruz ki 'Ne istediniz de vermedik' dediğiniz zamanlardan kalan yöntemlerle iş yapma gayreti içerisindesiniz.

Yine kitaplardan alıntılarını, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek, uydurulmuş belgelerle, içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz. Utanç vericidir.

Yine seçmenin iradesini yok sayan, iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Bu görünen, yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız. Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz."