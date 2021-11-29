İmamoğlu'ndan 'fırtına' çağrısı: Askıya alalım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle motor kuryelerin can güvenliği tehlikesi olduğunu belirterek siparişlerin askıya alınması için çağrı yaptı.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yurtta birçok noktada ağaçlar araçların üzerine devrildi.
İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Yurdu kaplayan zor hava şartları en çok da moto kuryeleri vurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta bir kuryenin üzerine çatıdan kopan bir parçanın düştüğü görüldü.
"ASKIYA ALALIM"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorlu kuryelerin yaşanan lodostan dolayı can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek siparişlerin askıya alınması için çağrı yaptı.
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım.
Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım.
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