İmamoğlu'ndan gençlere 'soru bankası' müjdesi: Ücretsiz temin edilecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınavlara hazırlanan gençler için 100 bin adet soru bankası hazırlandığını ve kitapların ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 14:02
İmamoğlu'ndan gençlere 'soru bankası' müjdesi: Ücretsiz temin edilecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak üniversite öğrencilerine sağlanacak soru bankası desteğini açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,  "Gençlere kıymetli bir eğitim desteği sağlıyoruz. Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlık için 100 bin adet soru bankası hazırladık. Kitaplarınızı kütüphanelerimizden ve meydanlardaki stantlarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz" dedi.

 


Ekrem İmamoğlu ibb

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