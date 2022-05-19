İmamoğlu'ndan gençlere 'soru bankası' müjdesi: Ücretsiz temin edilecek

19 Mayıs 2022 Perşembe, 14:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak üniversite öğrencilerine sağlanacak soru bankası desteğini açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gençlere kıymetli bir eğitim desteği sağlıyoruz. Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlık için 100 bin adet soru bankası hazırladık. Kitaplarınızı kütüphanelerimizden ve meydanlardaki stantlarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz" dedi.